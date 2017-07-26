14-летняя девочка, пропавшая на границе Башкирии и Челябинской области, могла быть убита

14-летняя Василина Мухаметова из города Сатка 24 июля в 12 часов дня вышла из поликлиники, но дома так и не добралась: вот уже третий день девочку ищут полиция, близкие и две сотни волонтеров. Третьи сутки, по мнению спасателей, можно назвать критическими, но волонтеры надежд не теряют: найдется.

В соцсетях сообщается, что на видеозаписях с заправки и магазина видно, что девочка вышла из поликлиники и направляется домой, но где-то в районе гаражей ее след исчезает.

— Поскольку имеются основания полагать, что в отношении девочки совершено преступление, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — сообщили в пресс-службе Следкома по Челябинской области.

Приметы Василины: рост 153−155 см, волосы каштанового цвета, длинные. Глаза карие. На щеках маленькие родинки.

Была одета в кофточку розового цвета.