14-летняя девочка, пропавшая на границе Башкирии и Челябинской области, могла быть убита
Тем не менее, волонтеры и близкие надежд не теряют.
Тем не менее, волонтеры и близкие надежд не теряют.
14-летняя Василина Мухаметова из города Сатка 24 июля в 12 часов дня вышла из поликлиники, но дома так и не добралась: вот уже третий день девочку ищут полиция, близкие и две сотни волонтеров. Третьи сутки, по мнению спасателей, можно назвать критическими, но волонтеры надежд не теряют: найдется.
В соцсетях сообщается, что на видеозаписях с заправки и магазина видно, что девочка вышла из поликлиники и направляется домой, но
— Поскольку имеются основания полагать, что в отношении девочки совершено преступление, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — сообщили в
Приметы Василины: рост 153−155 см, волосы каштанового цвета, длинные. Глаза карие. На щеках маленькие родинки.
Была одета в кофточку розового цвета.
Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефону: 8−909−072−05−02.