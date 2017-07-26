В Ростове в ДТП на Нагибина пострадали два человека

Авария случилась в 22:05. 19-летний водитель Opel Corsa, по предварительным данным, выезжая с парковки ТЦ «Рио» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «Лада Приора», который опрокинулся и задел автомобиль Toyota, ехавший в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля «Лада Приора» получили травмы и были доставлены в больницу. По факту аварии полицейскими проводится проверка.