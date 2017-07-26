В Омске с 20 июля ищут 14-летнюю Дарью Пепелко

Утром 20 июля она вышла из дома на проспекте Мира, но обратно так и не вернулась. На вид Дарье 14 лет. Рост около 165 см, среднее телосложение. Волосы светло-каштанового цвета. На момент ухода на девочке были надеты синие джинсы и синие мокасины.