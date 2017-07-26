В Омске с 20 июля ищут 14-летнюю Дарью Пепелко
Девочка вышла из дома и пропала.
Девочка вышла из дома и пропала.
Омская полиция разыскивает 14-летнюю Дарью Пепелко. Об этом сообщает
Утром 20 июля она вышла из дома на проспекте Мира, но обратно так и не вернулась. На вид Дарье 14 лет. Рост около 165 см, среднее телосложение. Волосы
Сейчас стражи порядка проверяют места скопления людей.
Если вы располагаете информацией о местонахождении Дарьи Пепелко, сообщите в полицию по телефонам: 63−04−04 или 02.