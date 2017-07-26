Подозреваемого в поджоге поля пшеницы задержали на Дону

Подозреваемого в поджоге поля пшеницы задержали полицейские в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, информация о возгорании поля около поселка Красногорняцкого Октябрьского района поступила в полицию от дежурного пожарной части 21 июля. Огонь охватил 10 гектаров.

В ходе проверки, проведенной по факту пожара, было установлено, что поле подожгли.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении правоохранители задержали 31-летнего мужчину, ранее судимого за кражи и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Как выяснили полицейские, задержанный, который пас скот около поля, выбросилнепотушенный окурок в лесополосе, где произошло возгорание. Затем пламя перекинулось на посевы.