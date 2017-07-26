Подозреваемого в поджоге поля пшеницы задержали на Дону
По факту преступления завели уголовное дело.
По факту преступления завели уголовное дело.
Подозреваемого в поджоге поля пшеницы задержали полицейские в Ростовской области.
Как сообщает
В ходе проверки, проведенной по факту пожара, было установлено, что поле подожгли.
По итогам
Как выяснили полицейские, задержанный, который пас скот около поля, выбросилнепотушенный окурок в лесополосе, где произошло возгорание. Затем пламя перекинулось на посевы.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.