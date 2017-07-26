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09:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Последствия страшного шторма устраняют в Приморье хабаровские спасатели

Специалисты приступили к проведению аварийно-восстановительных работ (ФОТО).

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Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.

Последствия циклона помогают ликвидировать жителям Приморья специалисты Амурского спасательного центра МЧС.

Спасатели аэромобильной группировки Амурского спасательного центра МЧС России из Хабаровского края приступили к проведению аварийно-восстановительных работ в Приморье после разрушительного циклона, пришедшего в этот регион на прошлой неделе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В минувший вторник, 25 июля, при администрации Уссурийского городского округа прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям, где был определен основной фронт работ по ликвидации последствий дождевого паводка. Специалистам Амурского спасательного центра были определены пять участков работы: расчистки русел рек в районе сел Воздвиженка, Пуциловка, Раковка, Борисовка и Корсаковка. Мероприятия носят превентивный характер и направлены на снижение вероятности возникновения заторов на этих участках при прохождении «большой воды».

Всего предстоит очистить 1,8 км русел рек, провести берегоукрепительные работы на опасных участках, расчистить водопропускные трубы и ручьи.

Спасатели Амурского спасательного центра имеют колоссальный опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации. Вот уже который год специалисты этого подразделения приходят на помощь пережившим воздействие стихийных бедствий субъектам. Более того, в Приморском крае спасатели Амурского спасательного центра уже неоднократно оказывали помощь жителям и коллегам в деле борьбы со стихией, своими действиями завоевав заслуженное уважение и доверие.

В результате сильных ливневых дождей от паводков в Приморском крае пострадали некоторые населенные пункты Уссурийского городского округа Яковлевского и Октябрьского районов. Но последствия выпадения большого количества осадков удалось минимизировать.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю определило основные направления превентивной работы, были заблаговременно выставлены посты и организовано дежурство пожарно-спасательных сил на опасных участках. Это позволило в кратчайшие сроки среагировать на все случаи нарушения жизнедеятельности населения в результате прохождения дождевого паводка. Были организованы лодочные переправы и круглосуточный мониторинг обстановки. Жителям оказывалась всесторонняя поддержка.

К слову, сильные циклоны посещают Приморский край из года в год. В 2015 году на Приморье обрушился тайфун «Гони». Тогда сотрудники МЧС России проводили ряд аварийно-восстановительных работ в потерпевших от стихийного бедствия районах, а также спасали жизнь обитателям затопленного зоопарка «Зелёный остров» в городе Уссурийск. Тяжёлым выдался и 2016 год, когда в августе и начале сентября на Приморье обрушились сразу два мощных тайфуна «Лайонрок» и «Намтеун».

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