Более 30 уголовных дел завели в Магнитогорске по поддельным полисам ОСАГО
Более 30 уголовных дел завели в Магнитогорске по поддельным полисам ОСАГО.
Более 30 уголовных дел завели в Магнитогорске по поддельным полисам ОСАГО.
Всего в этом году правоохранители в городе металлургов выявили 54 недостоверных полиса.
Возбуждено 31 уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Наказание по данной статье предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, или другого дохода за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 6 месяцев», — пояснили в
Рынок ОСАГО остается убыточным, утверждают в Российском союзе автостраховщиков. По его данным, средняя выплата по автогражданке в июне выросла на 19% и составила более 81 тыс. рублей, а средняя премия сократилась на 2% — до 5,888 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что эффект от введения натурального возмещения по ОСАГО пока еще не проявился, и коэффициент убыточности в целом по стране превышает 100%. В таких условиях страховые компании вынуждены сокращаться свое присутствие на этом рынке, некоторые игроки вообще с него уходят.