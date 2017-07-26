Более 30 уголовных дел завели в Магнитогорске по поддельным полисам ОСАГО.

«Наказание по данной статье предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, или другого дохода за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 6 месяцев», — пояснили в пресс-службе УМВД по региону.

Рынок ОСАГО остается убыточным, утверждают в Российском союзе автостраховщиков. По его данным, средняя выплата по автогражданке в июне выросла на 19% и составила более 81 тыс. рублей, а средняя премия сократилась на 2% — до 5,888 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что эффект от введения натурального возмещения по ОСАГО пока еще не проявился, и коэффициент убыточности в целом по стране превышает 100%. В таких условиях страховые компании вынуждены сокращаться свое присутствие на этом рынке, некоторые игроки вообще с него уходят.