Стали известны подробности загадочной пропажи влюбленной пары в Уфе

«Сотовые телефоны еще в день пропажи, 24 июля, у них были отключены. Тем не менее мы попытались через знакомых узнать, где они были в последний момент. Пеленг показал, что они были в Курасково», — рассказала мама Юлии. К слову, Курасково — поселок в Уфимском районе, находится в 16 километрах по шоссе, за Демой.

«Мы в полицию обратились сразу, ночью с 24 по 25. Странно, что полицейские не сделали пеленг…», — делится женщина. «Раньше они никогда не пропадали так. С нами, родителями, они тоже не ссорились. Ума не приложу, отчего они могли уйти. Кстати, не такие уж они любители на велосипедах кататься — все катаются, и они. А так больше пешком гуляли».