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09:19 (мск), источник: PROUFU.ru

Стали известны подробности загадочной пропажи влюбленной пары в Уфе

Накануне родные пропавшей в Уфе влюбленной пары с помощью пеленга попытались определить их местонахождение. О результатах ProUfu.ru сообщила мама пропавшей девушки, Юлии.

«Сотовые телефоны еще в день пропажи, 24 июля, у них были отключены. Тем не менее мы попытались через знакомых узнать, где они были в последний момент. Пеленг показал, что они были в Курасково», — рассказала мама Юлии. К слову, Курасково — поселок в Уфимском районе, находится в 16 километрах по шоссе, за Демой.

«Мы в полицию обратились сразу, ночью с 24 по 25. Странно, что полицейские не сделали пеленг…», — делится женщина. «Раньше они никогда не пропадали так. С нами, родителями, они тоже не ссорились. Ума не приложу, отчего они могли уйти. Кстати, не такие уж они любители на велосипедах кататься — все катаются, и они. А так больше пешком гуляли».

Напомним, 17-летние Юлия Мареева и Айгиз Миннебаев уехали из Уфы на велосипедах в неизвестном направлении 24 июля, ничего не сказав родителям. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам 89279454801 и 89196099523.

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