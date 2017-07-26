Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшей 21-летней девушки из Воронежа
Родные ничего не знают о ней с 17 июля.
Родные ничего не знают о ней с 17 июля.
Волонтеры попросили помочь найти пропавшую без вести 21-летнюю Анастасию Распопову. Информация об этом появилась в официальной группе «ВКонтакте» «Поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж» во вторник, 25 июля.
По информации поисковиков, Анастасия Распопова ушла из дома в Воронеже ранним утром в понедельник, 17 июля. С тех пор о ней ничего неизвестно. Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, черные волосы,
На странице Анастасии в соцсети написано, что она спонтанно поехала в Крым. Ее знакомые утверждают, что она действительно собиралась туда, но никаких вещей перед исчезновением не взяла. Родные уверены, что профиль девушки взломали.
Информацию сообщайте по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.