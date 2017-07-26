Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшей 21-летней девушки из Воронежа

По информации поисковиков, Анастасия Распопова ушла из дома в Воронеже ранним утром в понедельник, 17 июля. С тех пор о ней ничего неизвестно. Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, черные волосы, серо-голубые глаза. Особые приметы — пирсинг носа, татуировки на ноге и руках. В тот день была одета в красный топ из плотной ткани с блестящими застежками, джинсы, темные босоножки. С собой у девушки была черная замшевая сумка с лакированными вставками.