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09:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшей 21-летней девушки из Воронежа

Родные ничего не знают о ней с 17 июля.

Источник: «Поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж»

Волонтеры попросили помочь найти пропавшую без вести 21-летнюю Анастасию Распопову. Информация об этом появилась в официальной группе «ВКонтакте» «Поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж» во вторник, 25 июля.

По информации поисковиков, Анастасия Распопова ушла из дома в Воронеже ранним утром в понедельник, 17 июля. С тех пор о ней ничего неизвестно. Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, черные волосы, серо-голубые глаза. Особые приметы — пирсинг носа, татуировки на ноге и руках. В тот день была одета в красный топ из плотной ткани с блестящими застежками, джинсы, темные босоножки. С собой у девушки была черная замшевая сумка с лакированными вставками.

На странице Анастасии в соцсети написано, что она спонтанно поехала в Крым. Ее знакомые утверждают, что она действительно собиралась туда, но никаких вещей перед исчезновением не взяла. Родные уверены, что профиль девушки взломали.

Информацию сообщайте по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

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