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11:33 (мск), источник: Вести Приморье

Более 240 жителей Уссурийского округа пострадали от паводка

В Уссурийске в комиссию по оценке ущерба обратились уже 97 человек, в селах — 145 человек. Жители сообщают об ущербе от подтоплений домов и приусадебных участков. Сельхозпроизводители сообщили о подтоплении урожая на 1404 га.

В комиссию по оценке ущерба в Уссурийске продолжают поступать сообщения о пострадавших от паводка. Граждане пишут заявления о пострадавших домах и приусадебных участках. В Уссурийске в комиссию по оценке ущерба обратились уже 97 человек, в селах — 145 человек. Сельхозпроизводители сообщили о подтоплении урожая на 1404 гектарах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В Уссурийске продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалистам предстоит очистить питьевые колодцы на подтопленных территориях, привести в порядок дороги, убрать ил и камни из ливневой канализации, углубить осыпавшиеся кюветы.

Сейчас река Раздольная возвращается в свое русло. Спад воды на самой крупной реке округа значительный, осадков в ближайшее время не ожидается, чтобы вернуться в русло, вода должна упасть еще на 10 см.

Начались работы по очистке шахтных колодцев на Пушкинской территории. Всего в селах Яконовка и Кроуновка необходимо очистить 19 источников. Кроме того, вода в централизованной системе водоснабжения в Кроуновке также будет дополнительно обработана.

Напомним, с 21 июля на территории УГО введен режим ЧС. За 20 и 21 июля выпало 134 мм осадков, это рекордные показатели за последние пять лет.

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