СМИ: пермяки погибли в аварии в Саратовской области
Иномарка с номерами 59 региона влетела в фуру.
Иномарка с номерами 59 региона влетела в фуру.
В аварии в Саратовской области погибли пермяки. Как сообщает местный портал «Регион 64», авария произошла в 19.20 25 июля.
Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и влобовую сошёлся с фурой DAF. От удара легковушку выбросило на обочину. Водитель грузовика рассказал, что иномарка ехала на большой скорости. Возможно, 26-летний водитель уснул за рулём.
В аварии погибли водитель легковушки и его 24-летняя пассажирка. По предварительным данным, они возвращались домой после отдыха на юге.