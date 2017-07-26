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09:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

СМИ: пермяки погибли в аварии в Саратовской области

Иномарка с номерами 59 региона влетела в фуру.

Источник: РИА "Новости"

В аварии в Саратовской области погибли пермяки. Как сообщает местный портал «Регион 64», авария произошла в 19.20 25 июля.

Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и влобовую сошёлся с фурой DAF. От удара легковушку выбросило на обочину. Водитель грузовика рассказал, что иномарка ехала на большой скорости. Возможно, 26-летний водитель уснул за рулём.

Во время загрузки произошла ошибка.

В аварии погибли водитель легковушки и его 24-летняя пассажирка. По предварительным данным, они возвращались домой после отдыха на юге.

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