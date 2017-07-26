Очевидец: На ул. Суворова грузовик при повороте врезался в легковушку
В среду, 26 июля, на ул. Суворова в Калининграде столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
В среду, 26 июля, на ул. Суворова в Калининграде столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Об этом сообщают пользователи группы «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» на сайте «ВКонтакте».
Авария произошла около АЗС «Сургнутнефтегаз». По словам очевидцев, грузовик врезался в легковушку при повороте. В результате машины полностью перекрыли правую полосу.