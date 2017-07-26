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10:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Маньяк с топором напал на отдыхающих на Русском острове

Маньяк с топором напал на отдыхающих на Русском острове.

Источник: РИА "Новости"

Вечером в больницу во Владивостоке за медицинской помощью обратился 32-летний мужчина с травмами головы, сообщает ИА «Deita.ru».

Пострадавший пояснил, что отдыхал с супругой на пляже бухты Мелководная на Русском острове, когда на них напал неадекватный гражданин.

Как выяснил корреспондент Иа «Deita.ru», хулиган угрожал семейной паре из Находки расправой, а когда мужчина попытался его успокоить, незнакомец нанес ему удары обухом топора и убежал.

В результате нападения пострадавший обратился за медицинской помощью и врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, а также ушибы мягких тканей головы. Мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение, а полицейские устанавливают личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений.

Михаил Грач.

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