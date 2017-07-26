Предъявлено обвинение двум жителям Свердловской области, чьи собаки загрызли зимой семилетнюю девочку

«Пришла экспертиза из Санкт-Петербурга относительно генетики по собакам. Установлено что там ДНК обеих собак, у ребенка на одежде, на теле. С учетом этого предъявлено обвинение уже обоим владельцам по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказал он.

А. Шульга добавил, что расследование завершается, основной объем работ уже проведен.

Как сообщалось, днем 5 февраля в деревне Пальмино школьники на детской площадке нашли тело семилетней девочки со следами укусов собак на шее. Было возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Владельцы собак были задержаны. Суд не стал их арестовывать. Под контролем следователей хозяева сами убили своих собак.

По данным прокуратуры, это были охотничьи псы. Местные жители неоднократно жаловались владельцам собак на агрессивное поведение их животных, но те никаких мер не принимали — собаки свободно бегали по деревне.