В Воронежской области с начала лета утонули 38 человек
Более 70% из них были пьяны.
Более 70% из них были пьяны.
С начала лета 2017 года в водоёмах Воронежской области утонули 38 человек, из которых один — ребёнок. Более 70% погибших были пьяны, сообщила
В 2016 году за аналогичный период в Воронежской области утонули 61 взрослый и трое детей. Снижение количества погибших объясняется прохладным летом 2017-го, комплексной работе спасателей совместно с органами законодательной и исполнительной власти, увеличению количества оборудованных пляжей.
Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона о том, что купаться нужно только в оборудованных местах. Следует быть внимательным и осторожным, не оставлять детей без присмотра. Не стоит плавать в незнакомых местах, в холодной воде и в нетрезвом состоянии.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112, или по телефону доверия регионального управления МЧС — 8 (473) 277 99 00.