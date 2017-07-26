В Воронежской области с начала лета утонули 38 человек

Источник: Вести - Воронеж

С начала лета 2017 года в водоёмах Воронежской области утонули 38 человек, из которых один — ребёнок. Более 70% погибших были пьяны, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС во вторник, 25 июля.

В 2016 году за аналогичный период в Воронежской области утонули 61 взрослый и трое детей. Снижение количества погибших объясняется прохладным летом 2017-го, комплексной работе спасателей совместно с органами законодательной и исполнительной власти, увеличению количества оборудованных пляжей.

Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона о том, что купаться нужно только в оборудованных местах. Следует быть внимательным и осторожным, не оставлять детей без присмотра. Не стоит плавать в незнакомых местах, в холодной воде и в нетрезвом состоянии.