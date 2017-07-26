СК возбудил дело после исчезновения девочки в красноярской тайге

Источник: РИА Новости

Во вторник краевое управление МВД сообщило, что в Тюхтетском районе разыскивают 14-летнюю Яну Тамочеву, потерявшуюся во время сбора ягоды в тайге. Для поиска созданы специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наружные наряды ДПС и ППС, а также местные жители. Приметы пропавшей переданы полицейским, проводится опрос лиц, которые видели девочку. Специалисты Росгвардии помогают в поисках, прочесывая местность беспилотниками с тепловизорами.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело… “убийство”. По предварительным данным, 24 июля 2017 года девочка с матерью и совершеннолетними сестрами пошла в лес для сбора ягод. Вечером мать с двумя старшими дочерями вернулись домой, понадеявшись, что девочка самостоятельно вернулась в село. Не обнаружив ее дома, мать сообщила в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.