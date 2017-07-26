В Хабаровском крае пропал собиратель ягоды

В посёлке Сита района имени Лазо пропал 37-летний мужчина. Он ушёл в лес собирать ягоду и до сих пор не вернулся. На его поиски отправились кинологические расчёты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Информацию о том, что житель Ситы пропал в лесу, региональный отряд получил сегодня, 26 июля. Оказалось, что мужчина ушёл за голубикой накануне и не вернулся. Его искали местные жители, волонтёры и полицейские, однако это результатов не дало.

Как сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России по Хабаровскому краю, правоохранители обратились за помощью к спасателям. В 15:00 поисковая группа отправилась в район имени Лазо. Специалисты ищут мужчину на земле и с воздуха. Для этого они взяли с собой беспилотник.