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10:54 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае пропал собиратель ягоды

На его поиски отправились спасатели с беспилотником.

В посёлке Сита района имени Лазо пропал 37-летний мужчина. Он ушёл в лес собирать ягоду и до сих пор не вернулся. На его поиски отправились кинологические расчёты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Информацию о том, что житель Ситы пропал в лесу, региональный отряд получил сегодня, 26 июля. Оказалось, что мужчина ушёл за голубикой накануне и не вернулся. Его искали местные жители, волонтёры и полицейские, однако это результатов не дало.

Как сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России по Хабаровскому краю, правоохранители обратились за помощью к спасателям. В 15:00 поисковая группа отправилась в район имени Лазо. Специалисты ищут мужчину на земле и с воздуха. Для этого они взяли с собой беспилотник.

Это первый случай пропажи человека в лесу за это лето. В соседнем регионе сезон поисков открыли в июне. РИА «Восток-Медиа» писало, в Приморье искали пропавшего охотника. Через несколько дней мужчину обнаружили мёртвым в прибрежных зарослях реки Арсеньевка. По предварительной версии, он утонул. Впрочем, по словам приморцев, утонуть в том месте довольно сложно — из-за небольшой глубины. Так что не исключено, что мужчине просто стало плохо.

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