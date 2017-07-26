В Хабаровском крае пропал собиратель ягоды
На его поиски отправились спасатели с беспилотником.
На его поиски отправились спасатели с беспилотником.
В посёлке Сита района имени Лазо пропал 37-летний мужчина. Он ушёл в лес собирать ягоду и до сих пор не вернулся. На его поиски отправились кинологические расчёты Дальневосточного регионального
Информацию о том, что житель Ситы пропал в лесу, региональный отряд получил сегодня, 26 июля. Оказалось, что мужчина ушёл за голубикой накануне и не вернулся. Его искали местные жители, волонтёры и полицейские, однако это результатов не дало.
Как сообщает
Это первый случай пропажи человека в лесу за это лето. В соседнем регионе сезон поисков открыли в июне. РИА «Восток-Медиа» писало, в Приморье искали пропавшего охотника. Через несколько дней мужчину обнаружили мёртвым в прибрежных зарослях реки Арсеньевка. По предварительной версии, он утонул. Впрочем, по словам приморцев, утонуть в том месте довольно сложно —