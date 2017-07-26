В Анапе Range Rover врезался в маршрутку с пассажирами

Краснодар. 26 июля — Новая Кубань. Авария произошла вчера на пересечении улиц Черноморская и Самбурова.



По предварительным данным, водитель Range Rover при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу Ford и столкнулся с ним. От удара маршрутка врезалась в угол жилого дома. В ДТП никто не погиб и не пострадал. Четверых пассажиров микроавтобуса осмотрели врачи и пришли к заключению, что в госпитализации они не нуждаются, сообщают в отделе пропаганды краевого УГИБДД.