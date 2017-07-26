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10:01 (мск), источник: Новая Кубань

В Анапе Range Rover врезался в маршрутку с пассажирами

От удара микроавтобус выбросило на жилой дом.

Краснодар. 26 июля — Новая Кубань. Авария произошла вчера на пересечении улиц Черноморская и Самбурова.

По предварительным данным, водитель Range Rover при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу Ford и столкнулся с ним. От удара маршрутка врезалась в угол жилого дома. В ДТП никто не погиб и не пострадал. Четверых пассажиров микроавтобуса осмотрели врачи и пришли к заключению, что в госпитализации они не нуждаются, сообщают в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

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