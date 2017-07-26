Стали известны новые подробности дела об убийстве девочки в Хабаровске

Вечером 10 июля во дворе одного из жилых домов Хабаровска было обнаружено тело маленькой девочки с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержаны мать ребенка и ее сожитель, впоследствии их арестовали. В ходе следствия они дали признательные показания и сообщили, что периодически избивали девочку.

«После убийства ребенка прокуратура Индустриального района проверила полноту и своевременность мер органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, поскольку мать девочки состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Работа ПДН второго отдела полиции с семьей признана неудовлетворительной, поскольку профилактические мероприятия начаты несвоевременно и велись формально, что не позволило собрать полную и объективную характеристику на эту семью и оценить условия ее жизни», — сказала Соболева.

По ее словам, прокуратура также проверила работу районной комиссии по делам несовершеннолетних, поликлиники, центра социальной поддержки населения по Хабаровску.

«По результатам проверки нарушений в деятельности учреждений здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних, центра социальной поддержки населения не выявлено», — отметила Соболева.