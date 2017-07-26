9-летнего мальчика в Иркутской области ударило током от трансформатора

9-летний мальчик получил удар током от трансформатора в Усть-Ордынском районе Иркутской области в понедельник, 24 июля. Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение. Следователи начали проверку по данному факту. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.