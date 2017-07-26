9-летнего мальчика в Иркутской области ударило током от трансформатора
Ребенка доставили в больницу.
Ребенка доставили в больницу.
9-летний мальчик получил удар током от трансформатора в
«Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Известно, что мальчик воспитывается в полной благополучной семье, на учете в ПДН не состоит», — говорится в сообщении
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки в отношении должностных лиц электросетевой компании будет принято процессуальное решение.