Источник: БЕЛТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель предприятия в Солигорском районе объявлен в международный розыск. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Читайте также Банду похитителей телят задержали в Минской области

Солигорский районный отдел Следственного комитета по материалам межрайонного отдела финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в преднамеренном банкротстве подконтрольной коммерческой организации. Сейчас местонахождение обвиняемого устанавливается. Он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, мужчина в роли директора и акционера частного предприятия, чтобы не погашать кредиторскую задолженность, умышленно сделал фирму неплатежеспособной. Не желая платить, он отчуждал имущество возглавляемого им предприятия — заключал на заведомо невыгодных условиях договора купли-продажи с подконтрольными юридическими лицами.

Отчуждая активы (оборудование, станки и иное имущество), руководитель тем самым увеличил неплатежеспособность фирмы на общую сумму в размере Br95 тыс. В результате таких действий предприятие было признано банкротом, кредиторам был причинен ущерб в особо крупном размере.

По уголовному делу собирается доказательная база, в том числе проводятся обыски, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы финансово-экономической деятельности. Следствие предприняло меры по изъятию части отчужденных активов на сумму более Br100 тыс.