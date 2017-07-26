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11:29 (мск), источник: Nur.kz

Алматинец на внедорожнике заехал на пляж Иссык-Куля с отдыхающими

В социальных сетях отдыхающие опубликовали видео, где черный внедорожник проезжает по пляжу в селе Бостери.

Источник: Nur.kz

Житель Алматы заехал на своем внедорожнике прямо на пляж озера Иссык-Куль. Владельца авто уже нашли, его привлекут к административной ответственности, сообщает BNews.kz.

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Ранее в социальных сетях отдыхающие опубликовали видео, где черный внедорожник проезжает по пляжу в селе Бостери.

Машина проехалась рядом с отдыхающими, среди которых были дети.

«По данной информации были ориентированы сотрудники милиции. В ходе предпринятых мер, водитель автомашины Toyota Prado был найден. Им оказался 43-летний житель Алматы Арман Байгазаков», — сообщил Усубакунов.

Водитель передан работникам госэкотехинспекции для принятия ответственности в отношении нарушителя.

По закону, въезд в прибрежную зону озера Иссык-Куль на автомобилях запрещен, нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч сомов (14−23 тысячи тенге).

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