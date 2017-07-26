Алматинец на внедорожнике заехал на пляж Иссык-Куля с отдыхающими
В социальных сетях отдыхающие опубликовали видео, где черный внедорожник проезжает по пляжу в селе Бостери.
В социальных сетях отдыхающие опубликовали видео, где черный внедорожник проезжает по пляжу в селе Бостери.
Житель Алматы заехал на своем внедорожнике прямо на пляж озера
Ранее в социальных сетях отдыхающие опубликовали видео, где черный внедорожник проезжает по пляжу в селе Бостери.
Машина проехалась рядом с отдыхающими, среди которых были дети.
«По данной информации были ориентированы сотрудники милиции. В ходе предпринятых мер, водитель автомашины Toyota Prado был найден. Им оказался 43-летний житель Алматы Арман Байгазаков», — сообщил Усубакунов.
Водитель передан работникам госэкотехинспекции для принятия ответственности в отношении нарушителя.
По закону, въезд в прибрежную зону озера