Алматинец на внедорожнике заехал на пляж Иссык-Куля с отдыхающими

Источник: Nur.kz

Житель Алматы заехал на своем внедорожнике прямо на пляж озера Иссык-Куль. Владельца авто уже нашли, его привлекут к административной ответственности, сообщает BNews.kz.

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Ранее в социальных сетях отдыхающие опубликовали видео, где черный внедорожник проезжает по пляжу в селе Бостери.

Машина проехалась рядом с отдыхающими, среди которых были дети.

«По данной информации были ориентированы сотрудники милиции. В ходе предпринятых мер, водитель автомашины Toyota Prado был найден. Им оказался 43-летний житель Алматы Арман Байгазаков», — сообщил Усубакунов.

Водитель передан работникам госэкотехинспекции для принятия ответственности в отношении нарушителя.