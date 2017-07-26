Ночной фонтан «породнил» Васильевский с Петергофом
Мощный фонтан «как в Петергофе» забил ночью на Васильевском острове в результате коммунальной аварии.
Мощный фонтан «как в Петергофе» забил ночью на Васильевском острове в результате коммунальной аварии.
Мощный фонтан «как в Петергофе» забил ночью на Васильевском острове в результате коммунальной аварии.
Трубу прорвало в 23:52 на Наличной улице, 21. Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Как стало известно «Водителю Петербурга», сотрудники аварийных служб локализовали дефект и приступили к ремонтным работам. Никто не пострадал. На движение транспорта инцидент не повлиял.