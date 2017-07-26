Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Как курортный сбор повлияет на стоимость отдыха в России
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
«Нецензурные 20 секунд»: речь Савченко о ситуации в Украине – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
10Землетрясение в Эгейском море
10:46 (мск), источник: Водитель Петербурга

Ночной фонтан «породнил» Васильевский с Петергофом

Мощный фонтан «как в Петергофе» забил ночью на Васильевском острове в результате коммунальной аварии.

Мощный фонтан «как в Петергофе» забил ночью на Васильевском острове в результате коммунальной аварии.

Трубу прорвало в 23:52 на Наличной улице, 21. Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как стало известно «Водителю Петербурга», сотрудники аварийных служб локализовали дефект и приступили к ремонтным работам. Никто не пострадал. На движение транспорта инцидент не повлиял.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пассажиры: «Петербургский метрополитен над нами издевается»
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь