Росприроднадзор установил двукратное превышение норм нефтепродуктов в Сормовском затоне в Нижнем Новгороде

Источник: НИА-Нижний Новгород

В ходе административного расследования по факту обнаружения нефтепродуктов в акватории реки Волга сотрудники Росприроднадзора провели проверку ПАО «Завод «Красное Сормово», Сормовского затона, причальной стенки бывшей Сормовской нефтебазы, Сормовской ТЭЦ (сбросной канал), а также Бурнаковского озера.

18 июля специалисты департамента совместно с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» произвели отбор проб природной воды в Сормовском затоне, а также в реке Волга выше и ниже по течению. Результаты анализов показали двукратное превышение нормативов предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам в самом затоне, при этом влияние на реку Волга не зафиксировано.

В ходе расследования установлено, что пользование данным водным объектом с целью размещения плавательных средств осуществляет ПАО «Завод «Красное Сормово».

В отношении юридического и должностного лиц предприятия составлены протоколы об административном правонарушении по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение). Данное нарушение подразумевает штраф на должностных лиц — от трех до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати до сорока тысяч рублей.

В свою очередь административное расследование по выявлению возможных источников загрязнения Волги нефтепродуктами продолжается.

Напомним, Росприроднадзор 20 июня текущего года расширил круг возможных источников загрязнения Волги. Сейчас специалисты департамента в качестве источника загрязнения рассматривают уже несколько объектов: Сормовский затон, причальную стенку бывшей Сормовской нефтебазы, Сормовскую ТЭЦ (сбросной канал), а также Бурнаковское озеро.