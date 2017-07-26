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11:05 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Росприроднадзор установил двукратное превышение норм нефтепродуктов в Сормовском затоне в Нижнем Новгороде

Росприроднадзор установил двукратное превышение норм нефтепродуктов в Сормовском затоне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу 26 июля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В ходе административного расследования по факту обнаружения нефтепродуктов в акватории реки Волга сотрудники Росприроднадзора провели проверку ПАО «Завод «Красное Сормово», Сормовского затона, причальной стенки бывшей Сормовской нефтебазы, Сормовской ТЭЦ (сбросной канал), а также Бурнаковского озера.

18 июля специалисты департамента совместно с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» произвели отбор проб природной воды в Сормовском затоне, а также в реке Волга выше и ниже по течению. Результаты анализов показали двукратное превышение нормативов предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам в самом затоне, при этом влияние на реку Волга не зафиксировано.

В ходе расследования установлено, что пользование данным водным объектом с целью размещения плавательных средств осуществляет ПАО «Завод «Красное Сормово».

В отношении юридического и должностного лиц предприятия составлены протоколы об административном правонарушении по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение). Данное нарушение подразумевает штраф на должностных лиц — от трех до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати до сорока тысяч рублей.

В свою очередь административное расследование по выявлению возможных источников загрязнения Волги нефтепродуктами продолжается.

Напомним, Росприроднадзор 20 июня текущего года расширил круг возможных источников загрязнения Волги. Сейчас специалисты департамента в качестве источника загрязнения рассматривают уже несколько объектов: Сормовский затон, причальную стенку бывшей Сормовской нефтебазы, Сормовскую ТЭЦ (сбросной канал), а также Бурнаковское озеро.

Как сообщалось ранее, 21 июля завод «Красное Сормово» спустил на воду первое построенное для «БФ Танкер» (Санкт-Петербург) судно проекта RST-27М.

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