В Новосибирской области задержали убийцу собственной матери
20 июля мужчина жестоко избил свою пожилую мать, через 4 дня она скончалась от полученных травм, сообщили в
20 июля мужчина жестоко избил свою пожилую мать, через 4 дня она скончалась от полученных травм, сообщили в
В Новосибирской области задержали убийцу собственной матери. Подозреваемый задержан 26 июля, заявляют в
Вечером 20 июля в г. Татарске мужчина избил свою 63-летнюю мать. Сын нанес ей множество ударов по голове и туловищу. Двое суток женщина пролежала в квартире без сознания.
Через два дня мужчина позвонил в «Скорую», женщину госпитализировали. Спасти пенсионерку не удалось. 24 июля она скончалась в больнице.
Подозреваемый сознался в преступлении, но причины нападения на мать не помнит — он был пьян. По данным следствия, мужчина злоупотребляет алкоголем.
После предъявления официального обвинения в суд направят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.