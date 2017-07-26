Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области задержали убийцу собственной матери. Подозреваемый задержан 26 июля, заявляют в пресс-службе СУ СК России по НСО.

Вечером 20 июля в г. Татарске мужчина избил свою 63-летнюю мать. Сын нанес ей множество ударов по голове и туловищу. Двое суток женщина пролежала в квартире без сознания.

Через два дня мужчина позвонил в «Скорую», женщину госпитализировали. Спасти пенсионерку не удалось. 24 июля она скончалась в больнице.

Подозреваемый сознался в преступлении, но причины нападения на мать не помнит — он был пьян. По данным следствия, мужчина злоупотребляет алкоголем.

После предъявления официального обвинения в суд направят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.