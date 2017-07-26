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10:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области задержали убийцу собственной матери

20 июля мужчина жестоко избил свою пожилую мать, через 4 дня она скончалась от полученных травм, сообщили в пресс-центре СУ СК РФ по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области задержали убийцу собственной матери. Подозреваемый задержан 26 июля, заявляют в пресс-службе СУ СК России по НСО.

Вечером 20 июля в г. Татарске мужчина избил свою 63-летнюю мать. Сын нанес ей множество ударов по голове и туловищу. Двое суток женщина пролежала в квартире без сознания.

Через два дня мужчина позвонил в «Скорую», женщину госпитализировали. Спасти пенсионерку не удалось. 24 июля она скончалась в больнице.

Подозреваемый сознался в преступлении, но причины нападения на мать не помнит — он был пьян. По данным следствия, мужчина злоупотребляет алкоголем.

После предъявления официального обвинения в суд направят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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