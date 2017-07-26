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10:46 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае увеличилось число жертв ДТП

С начала года в Прикамье произошло более 1400 аварий, в которых погибли 158 человек. Эта цифра превысила прошлогодний показатель.

С января по июнь 2017 года в Пермском крае произошло 1446 ДТП. Это на 11,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В этих авариях пострадали 1861 человек, что на 10,1% меньше показателя первого полугодия 2016 года, но погибли 158 человек. Число жертв в авариях увеличилось на 26,4%. Такие данные приводит краевая полиция.

Как отметил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Виктор Кошелев, в регионе только в январе-феврале этого года количество погибших в ДТП выросло почти в два раза, по сравнению с прошлым годом.

— Водители, порой, выжимают из транспортного средства всё, что можно, превышают скоростной режим и совершают ДТП. Как правило, это выезд на встречную полосу движения, — прокомментировал Виктор Кошелев.

Кроме того, выяснилось, что более 84% всех ДТП совершено по вине водителей (1218). Каждый 13-ый такой автомобилист в момент совершения аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Всего с начала года в Прикамье произошло 97 «пьяных» ДТП, что на 31,2% меньше, чем в 2016 году.

По вине пешеходов произошло 197 аварий. Также с участием детей было зарегистрировано 187 ДТП.

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