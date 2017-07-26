Стали известны обстоятельства ДТП на дороге «Пермь-Краснокамск»
Авария произошла накануне, 25 июля, на дороге «Краснокамск-Пермь». Водитель грузовика допустил наезд на отечественный внедорожник. Погиб водитель «Нивы».
Авария произошла накануне, 25 июля, на дороге «Краснокамск-Пермь». Водитель грузовика допустил наезд на отечественный внедорожник. Погиб водитель «Нивы».
В 10:10 по дороге двигался грузовик Scania с
В результате ДТП 67-летний водитель отечественного внедорожника погиб на месте.
По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.