Братьям из Миасса, утопившим соседа в колее, огласили приговоры

Как сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда, убийство было совершено летом 2016 года. Братья и сосед давно не ладили и решили разобраться между собой в безлюдном месте. По ходу дело один из братьев сломал 38-летнему мужчине нос, а второй пошел еще дальше. Окунув ненавистного соседа головой в колею от большегруза, полную воды, удерживал его до тех пор, пока тот не захлебнулся.