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11:01 (мск), источник: Uralpress.ru

Братьям из Миасса, утопившим соседа в колее, огласили приговоры

Миасский городской суд (Челябинская область) огласил приговоры двоим братьям. Сначала они подожгли соседу дом, а год спустя утопили его самого в размытой дождем колее.

Как сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда, убийство было совершено летом 2016 года. Братья и сосед давно не ладили и решили разобраться между собой в безлюдном месте. По ходу дело один из братьев сломал 38-летнему мужчине нос, а второй пошел еще дальше. Окунув ненавистного соседа головой в колею от большегруза, полную воды, удерживал его до тех пор, пока тот не захлебнулся.

Через две недели труп обнаружили прохожие.

На месте преступления присутствовал один свидетель. Но ему пригрозили смертью, если он не будет держать язык за зубами.

В ходе расследования уголовного дела всплыли новые подробности соседского конфликта. В 2015 году братья подожгли своему неприятелю дом с помощью бутылки с зажигательной смесью.

По окончании судебного процесса, непосредственный убийца получил 12 лет 6 месяцев строгого режима и штраф в 40 тысяч рублей. Второй брат, поскольку в причинении соседу смерти напрямую не участвовал, отделался 480 часами исправработ.

Также с убийцы в пользу жены погибшего взыскано 800 тысяч рублей плюс расходы на погребение.

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