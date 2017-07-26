Братьям из Миасса, утопившим соседа в колее, огласили приговоры
Миасский городской суд (Челябинская область) огласил приговоры двоим братьям. Сначала они подожгли соседу дом, а год спустя утопили его самого в размытой дождем колее.
Миасский городской суд (Челябинская область) огласил приговоры двоим братьям. Сначала они подожгли соседу дом, а год спустя утопили его самого в размытой дождем колее.
Как сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в
Через две недели труп обнаружили прохожие.
На месте преступления присутствовал один свидетель. Но ему пригрозили смертью, если он не будет держать язык за зубами.
В ходе расследования уголовного дела всплыли новые подробности соседского конфликта. В 2015 году братья подожгли своему неприятелю дом с помощью бутылки с зажигательной смесью.
По окончании судебного процесса, непосредственный убийца получил 12 лет 6 месяцев строгого режима и штраф в 40 тысяч рублей. Второй брат, поскольку в причинении соседу смерти напрямую не участвовал, отделался 480 часами исправработ.
Также с убийцы в пользу жены погибшего взыскано 800 тысяч рублей плюс расходы на погребение.