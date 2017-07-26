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11:07 (мск), источник: ИА Башинформ

За полгода в Башкирии около 100 человек погибли от отравления спиртосодержащей продукцией

УФА, 26 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. За полгода в Башкортостане от отравлений спиртосодержащей продукцией умерли 94 человека.

В целом по республике за этот период зарегистрировано 652 случая отравления алкоголем, из которых 11 приходится на детей в возрасте до 14 лет. Предварительные данные токсикологического мониторинга публикует Управление Роспотребнадзора по РБ.

Согласно представленной информации, преимущественными причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией стали отравления этиловым спиртом — 91,1 процента случаев от общего числа. Доля отравления суррогатным алкоголем составила 2,3 процента, метанолом — 3,7 процента, метиловым спиртом — 0,9 процента, другими неуточненными спиртами — два процента.

Всего по результатам мониторинга за шесть месяцев в регионе зарегистрировано 1327 случаев острых отравлений химической этиологии, из них 227 с летальным исходом. Из общего числа летальных исходов 41,4 процента случаев вызваны отравлением спиртосодержащей продукцией.

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