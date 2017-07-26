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10:57 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец спас девушку, на которую с ножом на улице набросился парень

Правоохранители наградили спасителя за храбрость.

Волгоградец обезвредил парня, наносившего девушке удары ножом, и оказал ей первую медицинскую помощь.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, вечером 6 июля 2017 года 32-летний Андрей Печников приехал на пригородный вокзал, чтобы встретить с автобуса свою жену. Мужчина заметил прошедших мимо него парня с девушкой. Через несколько минут последняя стала кричать и звать на помощь. Андрей Печников увидел, как девушка лежит на земле, а парень наносит ей удары ножом в грудь и шею. Мужчина оттащил его от пострадавшей и отвел его к полицейским в здание вокзала. После этого он вместе с правоохранителями оказал истекавшей кровью девушке первую помощь. Как выяснилось, на нее напал 18-летний безработный. В отношении последнего в настоящее время возбуждено уголовное дело.

Правоохранители наградили Андрея Печникова за храбрость.

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