Волгоградец спас девушку, на которую с ножом на улице набросился парень

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, вечером 6 июля 2017 года 32-летний Андрей Печников приехал на пригородный вокзал, чтобы встретить с автобуса свою жену. Мужчина заметил прошедших мимо него парня с девушкой. Через несколько минут последняя стала кричать и звать на помощь. Андрей Печников увидел, как девушка лежит на земле, а парень наносит ей удары ножом в грудь и шею. Мужчина оттащил его от пострадавшей и отвел его к полицейским в здание вокзала. После этого он вместе с правоохранителями оказал истекавшей кровью девушке первую помощь. Как выяснилось, на нее напал 18-летний безработный. В отношении последнего в настоящее время возбуждено уголовное дело.