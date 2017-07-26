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12:10 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские поймали серийного похитителя велосипедов

Похищенный двухколесный транспорт он продавал.

Источник: Новости Воронежа

В конце мая и июня в полицию Воронежа обратились женщины, у которых похитили велосипеды. Случаи были похожи. Оказалось, что кражи совершил один человек.

Так, 28 мая, вечером похитили велосипед от частного дома в переулке Конно-Стрелецкий. 32-летняя хозяйка заявила о краже.

Второй случай произошел 29 июня поздно вечером около частного дома в переулке Старинный. Там украли велосипед у 79-летней женщины.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Это оказался 28-летний местный житель. В отделе полиции он во всем признался.

Оказалось, что первый велосипед похититель уже успел продать. А вот второй двухколесный транспорт полицейские изъяли и скоро вернут хозяйке.

Теперь за кражи мужчине грозит до 2 лет колонии.

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