В Воронеже полицейские поймали серийного похитителя велосипедов

Источник: Новости Воронежа

В конце мая и июня в полицию Воронежа обратились женщины, у которых похитили велосипеды. Случаи были похожи. Оказалось, что кражи совершил один человек.

Так, 28 мая, вечером похитили велосипед от частного дома в переулке Конно-Стрелецкий. 32-летняя хозяйка заявила о краже.

Второй случай произошел 29 июня поздно вечером около частного дома в переулке Старинный. Там украли велосипед у 79-летней женщины.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Это оказался 28-летний местный житель. В отделе полиции он во всем признался.

Оказалось, что первый велосипед похититель уже успел продать. А вот второй двухколесный транспорт полицейские изъяли и скоро вернут хозяйке.