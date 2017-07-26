В Воронеже полицейские поймали серийного похитителя велосипедов
Похищенный двухколесный транспорт он продавал.
Похищенный двухколесный транспорт он продавал.
В конце мая и июня в полицию Воронежа обратились женщины, у которых похитили велосипеды. Случаи были похожи. Оказалось, что кражи совершил один человек.
Так, 28 мая, вечером похитили велосипед от частного дома в переулке
Второй случай произошел 29 июня поздно вечером около частного дома в переулке Старинный. Там украли велосипед у 79-летней женщины.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Это оказался 28-летний местный житель. В отделе полиции он во всем признался.
Оказалось, что первый велосипед похититель уже успел продать. А вот второй двухколесный транспорт полицейские изъяли и скоро вернут хозяйке.
Теперь за кражи мужчине грозит до 2 лет колонии.