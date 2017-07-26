Ростуризм просит россиян быть аккуратнее из-за пожаров на Сицилии

Источник: AP 2017

«В связи с распространением лесных пожаров на юге Италии (остров Сицилия) … Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся на территории региона, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Сильнейшие лесные пожары бушуют в Италии уже две недели.

Они охватили практически все южные регионы страны — Кампанию, Молизе, Апулию, Базиликату, Калабрию, Сицилию, а также столичную область Лацио и Тоскану.