Ростуризм просит россиян быть аккуратнее из-за пожаров на Сицилии
Ростуризм рекомендует российским туристам на Сицилии соблюдать меры личной безопасности
Ростуризм рекомендует российским туристам на Сицилии соблюдать меры личной безопасности
«В связи с распространением лесных пожаров на юге Италии (остров Сицилия) … Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся на территории региона, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров», — говорится в сообщении.
Они охватили практически все южные регионы страны — Кампанию, Молизе, Апулию, Базиликату, Калабрию, Сицилию, а также столичную область Лацио и Тоскану.
Отмечается, что по данным генерального консульства России в Палермо, тушение лесных пожаров ведется с привлечением авиации. Чрезвычайное положение на Сицилии не объявлено.