Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
США рискуют получить от РФ «жесть доброй воли» - эксперт
Пушков о последствиях согласия Трампа на санкции
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Политические битвы
11:37 (мск), источник: Газета.Ру

Ростуризм просит россиян быть аккуратнее из-за пожаров на Сицилии

Ростуризм рекомендует российским туристам на Сицилии соблюдать меры личной безопасности из-за лесных пожаров. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Источник: AP 2017

«В связи с распространением лесных пожаров на юге Италии (остров Сицилия) … Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся на территории региона, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Сильнейшие лесные пожары бушуют в Италии уже две недели.

Они охватили практически все южные регионы страны — Кампанию, Молизе, Апулию, Базиликату, Калабрию, Сицилию, а также столичную область Лацио и Тоскану.

Отмечается, что по данным генерального консульства России в Палермо, тушение лесных пожаров ведется с привлечением авиации. Чрезвычайное положение на Сицилии не объявлено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь