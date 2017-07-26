Состояние девочки, серьезно пострадавшей в унесшей жизни членов ее семьи аварии, остается тяжелым, но стабильным

Напомним, жуткая авария произошла 20 июля. В результате столкновения «Газели» и большегруза «Вольво» погибли четыре человека, в том числе родители девочки.

Как сообщила агентству пресс-секретарь Челябинской областной детской клинической больницы Ольга Терёхина, девочка получила открытую черепно-мозговую травму, перелом лицевого скелета, скальпированные раны конечностей. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочке провели несколько операций, в том числе челюстно-лицевые хирурги, ЛОР-хирурги, нейрохирурги.

По словам заместителя главного врача по хирургии Николая Ростовцева, в настоящий момент состояние девочки остается тяжелым, но стабильным. «Она по-прежнему находится в медикаментозной коме», — уточнила Ольга Терехина. Из комы девочку будут выводить постепенно по мере того, как будет стабилизироваться верхняя челюсть. О планах по реабилитации ребенка пока говорить преждевременно, считают медики. Родные девочки постоянно посещают больницу и интересуются ее состоянием здоровья.