Состояние девочки, серьезно пострадавшей в унесшей жизни членов ее семьи аварии, остается тяжелым, но стабильным

Напомним, жуткая авария произошла 20 июля. В результате столкновения «Газели» и большегруза «Вольво» погибли четыре человека, в том числе родители девочки.
Как сообщила агентству пресс-секретарь Челябинской областной детской клинической больницы Ольга Терёхина, девочка получила открытую черепно-мозговую травму, перелом лицевого скелета, скальпированные раны конечностей. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочке провели несколько операций, в том числе челюстно-лицевые хирурги, ЛОР-хирурги, нейрохирурги.
По словам заместителя главного врача по хирургии Николая Ростовцева, в настоящий момент состояние девочки остается тяжелым, но стабильным. «Она по-прежнему находится в медикаментозной коме», — уточнила Ольга Терехина. Из комы девочку будут выводить постепенно по мере того, как будет стабилизироваться верхняя челюсть. О планах по реабилитации ребенка пока говорить преждевременно, считают медики. Родные девочки постоянно посещают больницу и интересуются ее состоянием здоровья.
Как уже сообщало агентство, 20 июля в утреннее время на 1798 километре автодороги «Москва — Челябинск» водитель автомашины «Газель» при повороте налево не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большегрузным автомобилем «Вольво Тракт». За рулем Газели находился житель Ингушетии 1960 года рождения, он с семьей возвращался домой из Казахстана. До приезда скорой скончались водитель и молодой человек 1997 года рождения. В областной больнице Чебаркуля от полученных травм скончались женщина 1967 года рождения и мальчик 2002 года рождения. Ехавшую в Газели 11-летнюю девочку доставили в Челябинскую областную больницу.