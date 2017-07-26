В Башкирии полицейские разбираются в конфликте на берегу озера Аслыкуль
Пьяный водитель сел за руль и стал давить людей.
Пьяный водитель сел за руль и стал давить людей.
Мирный отдых на берегу озера в Давлекановском районе Башкирии обернулся для уфимской семьи конфликтом с последствиями. В ночь с 17 на 18 июля мужчина проводил время с семьей около озера Аслыкуль и включил в машине музыку. Через несколько минут к нему подошел пьяный и агрессивно настроенный турист — попросил убавить музыку. Однако тот отказался.
— Парень, пригрозив, что вернется с друзьями, ушел в сторону своей палатки. Тогда нетрезвый мужчина на «Тойоте» направился к поляне. Некоторые молодые люди пытались извлечь пьяного водителя из машины, опасаясь, что тот сможет наехать на палатки. Не исключено, что именно тогда один из отдыхающих получил травму руки и был поврежден автомобиль, — уточнили в
На место происшествия вызвали инспекторов, которые составили на нетрезвого водителя протокол. Решение о лишении его прав примет суд. В отделе полиции Давлекановского района сейчас проводят проверку.