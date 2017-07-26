На Дону при пожаре на конном заводе погибли сторож и 14 лошадей

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Сообщение о возгорании на Буденновском конном заводе в поселке Верхнеянинском Сальского района поступило на пульт дежурным 26 июля около 04:16. На место ЧП выехали сотрудники МЧС.



«По предварительным данным, площадь возгорания составила 200 кв метров. На месте происшествия обнаружили тело 21-летнего мужчины, который был сторожем на заводе. При пожаре также погибли 14 лошадей», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.



В тушении возгорания участвовали восемь пожарных и две единицы техники. Сейчас все причины возгорания устанавливаются.