На Дону при пожаре на конном заводе погибли сторож и 14 лошадей
В Ростовской области на площади 200 кв. метров горел конный завод, погиб мужчина и 14 лошадей.
В Ростовской области на площади 200 кв. метров горел конный завод, погиб мужчина и 14 лошадей.
Сообщение о возгорании на Буденновском конном заводе в поселке Верхнеянинском Сальского района поступило на пульт дежурным 26 июля около 04:16. На место ЧП выехали сотрудники МЧС.
«По предварительным данным, площадь возгорания составила 200 кв метров. На месте происшествия обнаружили тело 21-летнего мужчины, который был сторожем на заводе. При пожаре также погибли 14 лошадей», — сообщает
Буденновский конный завод — старейший в Ростовской области. Он был создан в 1920 году. С 2001 года предприятие является собственностью ООО «АгроСоюз Юг Руси». Здесь занимаются разведением лошадей донской и буденновской пород, передает 161.ru.