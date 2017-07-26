Пиротехники МЧС Крыма уничтожили очередную фугасную бомбу времён ВОВ

Оказалось, земля отдала очередной «сюрприз», оставшийся после Великой Отечественной войны — фугасную авиабомбу весом 50 кг (ФАБ-50). Авиабомба была успешно извлечена, погружена на автомобиль и доставлена на специальный полигон. Там с соблюдением всех мер безопасности она была уничтожена. После подрыва проведено повторное обследования территории на наличие осколков взрывоопасных предметов. Всего в операции было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники, — отмечает пресс-служба ведомства.