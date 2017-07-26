На трассе «Калининград — Гвардейск» «Мазда» из-за отвалившегося колеса съехала в кювет

Во вторник на автодороге «Калининград — Гвардейск» произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В 10:50 водитель «Мазда» в результате технической неисправности иномарки (отсоединение колеса) допустил съезд с дороги в придорожный кювет с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП девочка-пассажир получила телесные повреждения.

Еще одно ДТП произошло в 13:00 на улице Танковой областного центра. Водитель автомобиля «Ауди» допустил наезд на велосипедиста, пересекавшего дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП 17-летний велосипедист получил телесные повреждения.

В 13:40 на улице Емельянова в Калининграде водитель маршрутного автобуса «Сетра», резко тронувшись с места, допустил падение пассажира. В результате 76-летняя женщина получила телесные повреждения.

В 13:40 в Калининграде на улице Баранова водитель автомобиля «Пежо» сбил 12-летнюю девочку, находившуюся на проезжей части. В результате наезда девочка получила телесные повреждения.