На Среднем Урале рабочего коттеджного поселка сожгли в собственной машине

«Остальное для полицейских было, как говорится, делом техники. Чтобы вычислить и задержать подозреваемого, сотрудникам ОВД потребовалось четыре дня. Им оказался земляк убитого 1980 года рода рождения, трудившийся на той же стройке, что и жертва преступления. Когда за злоумышленником приехали, он, увидев сыщиков, спрятался в шкафу с одеждой, тщетно надеясь, таким образом, что его не найдут. При допросе подозреваемый пояснил, что накануне ЧП в строящемся коттедже после окончания рабочего дня они решили устроить небольшой фуршет в честь дня рождения приятеля. По предварительным данным, праздничный ужин по причине неожиданно вспыхнувших личных неприязненных отношений закончился ссорой с летальным исходом. Чтобы избавиться от улик, труп был переложен в машину и вывезен за территорию коттеджного поселка к лесу, где при помощи легковоспламеняющейся жидкости сожжен. О рассмотрении этого уголовного дела в судебной инстанции и о приговоре мы проинформируем общественность, вероятнее всего, до конца текущего года. Лишивший жизни человека гражданин теперь не скоро сможет заняться любимым делом — строительством загородных домов и бань. Впрочем, опыт в этом направлении ему вполне возможно все-таки может пригодиться, но исключительно в одном из пенитенциарных учреждений системы ГУФСИН. К примеру, при ремонте какого-нибудь свинокомплекса или коровника, коих на зоне более чем предостаточно. Там в таких мастеровых очень даже нуждаются», — отметил полковник Горелых.