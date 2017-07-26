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11:34 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале рабочего коттеджного поселка сожгли в собственной машине

В уральском городе Березовском полицейские задержали подозреваемого в убийстве рабочего местного коттеджного поселка, чьи останки были обнаружены 19 июля в багажнике собственной сожженной машины.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уничтоженное огнем транспортное средство граждане нашли недалеко от населенного пункта рядом с лесным массивом. Для проверки полученной информации на место сначала выезжал участковый уполномоченный, который подтвердил правдивость поступивших сведений, а при тщательном осмотре автомобиля увидел жуткую картину — то немногое, что осталось от человека.

О страшной находке лейтенант полиции Иван Чеботырев сразу же рассказал в дежурную часть. На место была направлена следственно-оперативная группа, ее возглавили временно исполняющий обязанности начальника территориального ОВД подполковник Юрий Турбовец и руководитель городского Следственного комитета Алексей Зырянов. По сохранившемуся заднему государственному регистрационному знаку сыщики установили, что автомашина «Лада» принадлежит жителю Ирбита 1976 года рождения. Затем удалось выяснить, что ее владелец уехал на заработки в Березовский. При опросе жителей, возле домов которых была найдена «семерка», оперативники установили хозяина строительного объекта, где и работал погибший.

«Остальное для полицейских было, как говорится, делом техники. Чтобы вычислить и задержать подозреваемого, сотрудникам ОВД потребовалось четыре дня. Им оказался земляк убитого 1980 года рода рождения, трудившийся на той же стройке, что и жертва преступления. Когда за злоумышленником приехали, он, увидев сыщиков, спрятался в шкафу с одеждой, тщетно надеясь, таким образом, что его не найдут. При допросе подозреваемый пояснил, что накануне ЧП в строящемся коттедже после окончания рабочего дня они решили устроить небольшой фуршет в честь дня рождения приятеля. По предварительным данным, праздничный ужин по причине неожиданно вспыхнувших личных неприязненных отношений закончился ссорой с летальным исходом. Чтобы избавиться от улик, труп был переложен в машину и вывезен за территорию коттеджного поселка к лесу, где при помощи легковоспламеняющейся жидкости сожжен. О рассмотрении этого уголовного дела в судебной инстанции и о приговоре мы проинформируем общественность, вероятнее всего, до конца текущего года. Лишивший жизни человека гражданин теперь не скоро сможет заняться любимым делом — строительством загородных домов и бань. Впрочем, опыт в этом направлении ему вполне возможно все-таки может пригодиться, но исключительно в одном из пенитенциарных учреждений системы ГУФСИН. К примеру, при ремонте какого-нибудь свинокомплекса или коровника, коих на зоне более чем предостаточно. Там в таких мастеровых очень даже нуждаются», — отметил полковник Горелых.

Он добавил, что это преступление не осталось безнаказанным благодаря кропотливой работе майоров полиции из ОВД Березовского Василия Кузнецова, Дмитрия Расторгуева и их коллег из Ирбита майора Олега Жулана и подполковника Александра Решетникова. Собранные по данному факту материалы вместе с задержанным полиция передала в Следственный комитет, где возбудили уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, мужчине уже предъявлено обвинение по статье «убийство», за которое предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Он заключен под стражу — пока сроком на два месяца. Как добавили в ведомстве, в ходе расследования также будет даваться уголовно-правовая оценка факту умышленного уничтожения чужого имущества.

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