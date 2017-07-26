В лесах Кыштыма неделю ищут 79-летнего пенсионера
Пожилой мужчина несколько раз выходил на связь, однако найти его не удалось.
Пожилой мужчина несколько раз выходил на связь, однако найти его не удалось.
Пенсионера, пропавшего в лесах в районе горы Сугомак под Кыштымом (Челябинская область), ищут уже более недели — пожилой мужчина несколько раз выходил на связь, но найти его не удалось, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Полиция, волонтеры и спасатели продолжают поиски 79-летнего пенсионера, который 18 июля ушел в лес за дарами природы и до сих пор не вернулся. На третий день пожилой мужчина позвонил спасателям и сказал, что находится возле квартального столба 102/103. Его попросили ждать на месте, но, когда за ним приехали, пенсионер уже ушел. На пятый день в лесу у поселка Слюдорудник были обнаружены его вещи, еда и собранные травы. Самого пенсионерка там не было.
«В настоящее время Ивана Кузмича продолжают искать волонтеры и МЧС. Координационный штаб развернут в поселке Слюдорудник», — рассказали в поисковом отряде «Снежинск-СПАС».
Сотрудники полиции просят граждан, обладающих информацией о местонахождении без вести пропавшего, сообщить об этом по телефонам: 8 (35151) 4−46−61, 02 или по единому телефону «доверия» ГУ МВД России по Челябинской области 8 (351)264−56−35.