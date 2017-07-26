В лесах Кыштыма неделю ищут 79-летнего пенсионера

Пенсионера, пропавшего в лесах в районе горы Сугомак под Кыштымом (Челябинская область), ищут уже более недели — пожилой мужчина несколько раз выходил на связь, но найти его не удалось, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полиция, волонтеры и спасатели продолжают поиски 79-летнего пенсионера, который 18 июля ушел в лес за дарами природы и до сих пор не вернулся. На третий день пожилой мужчина позвонил спасателям и сказал, что находится возле квартального столба 102/103. Его попросили ждать на месте, но, когда за ним приехали, пенсионер уже ушел. На пятый день в лесу у поселка Слюдорудник были обнаружены его вещи, еда и собранные травы. Самого пенсионерка там не было.