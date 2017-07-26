В Прикамье задержаны три нетрезвых водителя автобусов

В пяти случаях за рулём автобуса находились водители, которые не имели соответствующей категории в водительском удостоверении, либо срок действия их удостоверения закончился. 12 водителей автобусов допустили выезд на полосу встречного движения. В дальнейшем будут проведены проверки на автопредприятиях. Перевозчики, незаконно допустившие к работе водителей, будут привлечены к ответственности.