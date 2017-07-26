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11:36 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье задержаны три нетрезвых водителя автобусов

В ходе оперативно-профилактической операции «Автобус» осмотрено 2863 автобуса. Сотрудниками ГИБДД пресечено три факта управления автобусами нетрезвыми водителями, сообщает пресс-центр УГИБДД Пермского края.

В пяти случаях за рулём автобуса находились водители, которые не имели соответствующей категории в водительском удостоверении, либо срок действия их удостоверения закончился. 12 водителей автобусов допустили выезд на полосу встречного движения. В дальнейшем будут проведены проверки на автопредприятиях. Перевозчики, незаконно допустившие к работе водителей, будут привлечены к ответственности.

С 10 по 24 июля 2017 года на территории Пермского края с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта проведена оперативно-профилактическая операция «Автобус».

Сотрудниками технического надзора Госавтоинспекции выявлено 135 технически неисправных автобусов. Из-за неисправности рулевой и тормозной системы 15 автобусов сняты с рейсов.

В период мероприятия проводились проверки автобусов, особое внимание уделялось соблюдению водителями режима труда и отдыха, отсутствию внесённых в конструкцию транспортного средства изменений, техническому состоянию автобусов, своевременному прохождению технического осмотра, наличию у водителей необходимой категории в водительском удостоверении, наличию документов, подтверждающих законность осуществляемой перевозки пассажиров.

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