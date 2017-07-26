В Прикамье задержаны три нетрезвых водителя автобусов
В ходе
В ходе
В пяти случаях за рулём автобуса находились водители, которые не имели соответствующей категории в водительском удостоверении, либо срок действия их удостоверения закончился. 12 водителей автобусов допустили выезд на полосу встречного движения. В дальнейшем будут проведены проверки на автопредприятиях. Перевозчики, незаконно допустившие к работе водителей, будут привлечены к ответственности.
С 10 по 24 июля 2017 года на территории Пермского края с целью предупреждения
Сотрудниками технического надзора Госавтоинспекции выявлено 135 технически неисправных автобусов.
В период мероприятия проводились проверки автобусов, особое внимание уделялось соблюдению водителями режима труда и отдыха, отсутствию внесённых в конструкцию транспортного средства изменений, техническому состоянию автобусов, своевременному прохождению технического осмотра, наличию у водителей необходимой категории в водительском удостоверении, наличию документов, подтверждающих законность осуществляемой перевозки пассажиров.