Дипломаты рассказали о поисках пропавшей в России казахстанки
Консульство РК в Омске обратилось в главное управление МВД РФ с просьбой оказать содействие в поиске 23-летней гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой.
Консульство РК в Омске обратилось в главное управление МВД РФ с просьбой оказать содействие в поиске 23-летней гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой.
Казахстанские дипломаты прокомментировали ход поисков 23-летней казахстанки в Кемерово, сообщает NUR.KZ.
Консульство РК в Омске обратилось в главное управление МВД РФ по Кемеровской области с просьбой оказать содействие в поиске 23-летней гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой.
«Как стало известно из публикаций в СМИ, девушка уехала в Кемерово на заработки в марте этого года и через короткое время перестала выходить на связь.
Также по сообщениям СМИ, девушка или
Стоит отметить, ситуация находится на особом контроле казахстанских дипломатов, — говорится в сообщении на сайте посольства.
Напомним, ранее сообщалось, что Айнаш Уразалдинова уехала на заработки в Кемерово и пропала.
А ДВД