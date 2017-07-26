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11:44 (мск), источник: Nur.kz

Дипломаты рассказали о поисках пропавшей в России казахстанки

Консульство РК в Омске обратилось в главное управление МВД РФ с просьбой оказать содействие в поиске 23-летней гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой.

Источник: Nur.kz

Казахстанские дипломаты прокомментировали ход поисков 23-летней казахстанки в Кемерово, сообщает NUR.KZ.

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Консульство РК в Омске обратилось в главное управление МВД РФ по Кемеровской области с просьбой оказать содействие в поиске 23-летней гражданки Казахстана Айнаш Уразалдиновой.

«Как стало известно из публикаций в СМИ, девушка уехала в Кемерово на заработки в марте этого года и через короткое время перестала выходить на связь.

Также по сообщениям СМИ, девушка или кто-то от ее имени заходил 5 июля на свою страницу «ВКонтакте».

Стоит отметить, ситуация находится на особом контроле казахстанских дипломатов, — говорится в сообщении на сайте посольства.

Напомним, ранее сообщалось, что Айнаш Уразалдинова уехала на заработки в Кемерово и пропала.

А ДВД Восточно-Казахстанской области направил запрос в российский город Кемерово касательно пропавшей 24-летней казахстанки Айнаш Уразалдиновой.

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