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12:14 (мск), источник: dostup1.ru

Пострадавший в ДТП на Меридиане скончался

Водитель Datsun не пропустил Toyota, которая от удара изменила направление и въехала в трубопровод, повредив его.

Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии на Меридиане в Челябинске мужчина скончался, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, около трех часов дня 25 июля в районе дома 97 по улице Гончаренко (Ленинский район) столкнулись Datsun и Toyota.

«Мужчина 1961 года рождения, управляя Datsun, при повороте налево произвел столкновение с двигавшейся во встречном направлении прямо Toyota. От удара последняя изменила направление и въехала в трубопровод, повредив его», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.

Водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Материал по факту аварии передан в отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести.

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