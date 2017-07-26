Пострадавший в ДТП на Меридиане скончался

Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии на Меридиане в Челябинске мужчина скончался, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, около трех часов дня 25 июля в районе дома 97 по улице Гончаренко (Ленинский район) столкнулись Datsun и Toyota.

«Мужчина 1961 года рождения, управляя Datsun, при повороте налево произвел столкновение с двигавшейся во встречном направлении прямо Toyota. От удара последняя изменила направление и въехала в трубопровод, повредив его», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.

Водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Материал по факту аварии передан в отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.