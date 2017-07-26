Пострадавший в ДТП на Меридиане скончался
Водитель Datsun не пропустил Toyota, которая от удара изменила направление и въехала в трубопровод, повредив его.
Водитель Datsun не пропустил Toyota, которая от удара изменила направление и въехала в трубопровод, повредив его.
Пострадавший в
Напомним, около трех часов дня 25 июля в районе дома 97 по улице Гончаренко (Ленинский район) столкнулись Datsun и Toyota.
«Мужчина 1961 года рождения, управляя Datsun, при повороте налево произвел столкновение с двигавшейся во встречном направлении прямо Toyota. От удара последняя изменила направление и въехала в трубопровод, повредив его», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.
Водитель автомобиля Datsun от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Материал по факту аварии передан в отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.
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