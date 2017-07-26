Дрифтовавших под окнами ФСБ водителей ищет полиция Омска

Двум автомобилистам, устроившим сегодня ночью дрифт на Соборной площади перед зданиями облправительства и ФСБ, предстоит встретиться с полицией. Как сообщили Om1.ru в УМВД по Омской области, по поводу гонок уже стартовала проверка.

Напомним, что видеозапись с экстремальными трюками, которые проделывали в центре Омска две иномарки, была опубликована сегодня в сообществе «ЧП Омск». Найти водителей не составит труда. Номера их машин наверняка запечатлели все находящиеся рядом со стратегическими зданиями камеры видеонаблюдения.