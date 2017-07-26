Дрифтовавших под окнами ФСБ водителей ищет полиция Омска
Правоохранительные органы начали проверку по поводу ночных гонок на Соборной площади.
Правоохранительные органы начали проверку по поводу ночных гонок на Соборной площади.
Двум автомобилистам, устроившим сегодня ночью дрифт на Соборной площади перед зданиями облправительства и ФСБ, предстоит встретиться с полицией. Как сообщили Om1.ru в УМВД по Омской области, по поводу гонок уже стартовала проверка.
Напомним, что видеозапись с экстремальными трюками, которые проделывали в центре Омска две иномарки, была опубликована сегодня в сообществе «ЧП Омск». Найти водителей не составит труда. Номера их машин наверняка запечатлели все находящиеся рядом со стратегическими зданиями камеры видеонаблюдения.