Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ нанесет точечный удар по Польше за снесенные памятники
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Порошенко пригрозил Кремлю
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Землетрясение в Эгейском море
12:15 (мск), источник: Om1.ru

Дрифтовавших под окнами ФСБ водителей ищет полиция Омска

Правоохранительные органы начали проверку по поводу ночных гонок на Соборной площади.

Двум автомобилистам, устроившим сегодня ночью дрифт на Соборной площади перед зданиями облправительства и ФСБ, предстоит встретиться с полицией. Как сообщили Om1.ru в УМВД по Омской области, по поводу гонок уже стартовала проверка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что видеозапись с экстремальными трюками, которые проделывали в центре Омска две иномарки, была опубликована сегодня в сообществе «ЧП Омск». Найти водителей не составит труда. Номера их машин наверняка запечатлели все находящиеся рядом со стратегическими зданиями камеры видеонаблюдения.

Комментарии
1
Александр Булычев
Ну и где дрифт?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Разбившиеся в Омской области на «Приоре» с двумя детьми молодожёны могли быть подшофе
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
В НАСА разрабатывают сверхзвуковой сверхтихий самолет
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Покупателей жилья защитит новый закон
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь