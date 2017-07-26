Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Покупателей жилья защитит новый закон
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Политические битвы
13:08 (мск), источник: СуперОмск

Омичку из «Дома-2» отправили в казенный дом

Сегодня, 26 июля, Куйбышевский районный суд огласил приговор по делу группы «обналичников».

На скамье подсудимых оказались достаточно именитые омичи. Антон Бабиков — сын гендиректора компании «Омскметаллоптторг» Игоря Бабикова, одного из самых богатых жителей города. Самая медийная фигура — Анастасия Полетаева. Она училась на экономиста, работала бухгалтером и принимала участие в телепроекте «Дом-2». Компанию им составили Константин Чумаров и Михаил Пуговкин.

По данным полиции и прокуратуры, фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. В деле работали 6 человек, двое из которых заключили досудебное соглашение. В том числе это сделал лидер группы и экс-директор ресторана «Женатый француз» Николай Трофимов. Ему отписали два года лишения свободы. Всего ОПГ заработала 30 млн рублей.

Сегодня виновными признали и его компаньонов. По приговору судьи Василия Бондарева Полетаева получила полтора 1 год 5 месяцев лишения свободы, Бабиков — 1 год 2 месяца, Чумаров — год лишения свободы, а Пуговкин — 1 год 4 месяца лишения свободы.

Кроме того, осужденным назначили штраф: Полетаевой 150 тыс. рублей, Пуговкин — 100 тыс. рублей, Бабиков — 250 тыс. рублей и Чумарову — 100 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
В НАСА разрабатывают сверхзвуковой сверхтихий самолет
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Переселенцам из хрущевок рассказали, как увеличить компенсацию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь