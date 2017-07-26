Омичку из «Дома-2» отправили в казенный дом
Сегодня, 26 июля, Куйбышевский районный суд огласил приговор по делу группы «обналичников».
Сегодня, 26 июля, Куйбышевский районный суд огласил приговор по делу группы «обналичников».
На скамье подсудимых оказались достаточно именитые омичи. Антон Бабиков — сын гендиректора компании «Омскметаллоптторг» Игоря Бабикова, одного из самых богатых жителей города. Самая медийная фигура — Анастасия Полетаева. Она училась на экономиста, работала бухгалтером и принимала участие в телепроекте «Дом-2». Компанию им составили Константин Чумаров и Михаил Пуговкин.
По данным полиции и прокуратуры, фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. В деле работали 6 человек, двое из которых заключили досудебное соглашение. В том числе это сделал лидер группы и
Сегодня виновными признали и его компаньонов. По приговору судьи Василия Бондарева Полетаева получила полтора 1 год 5 месяцев лишения свободы, Бабиков — 1 год 2 месяца, Чумаров — год лишения свободы, а Пуговкин — 1 год 4 месяца лишения свободы.
Кроме того, осужденным назначили штраф: Полетаевой 150 тыс. рублей, Пуговкин — 100 тыс. рублей, Бабиков — 250 тыс. рублей и Чумарову — 100 тыс. рублей.