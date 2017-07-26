Омичку из «Дома-2» отправили в казенный дом

На скамье подсудимых оказались достаточно именитые омичи. Антон Бабиков — сын гендиректора компании «Омскметаллоптторг» Игоря Бабикова, одного из самых богатых жителей города. Самая медийная фигура — Анастасия Полетаева. Она училась на экономиста, работала бухгалтером и принимала участие в телепроекте «Дом-2». Компанию им составили Константин Чумаров и Михаил Пуговкин.

По данным полиции и прокуратуры, фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. В деле работали 6 человек, двое из которых заключили досудебное соглашение. В том числе это сделал лидер группы и экс-директор ресторана «Женатый француз» Николай Трофимов. Ему отписали два года лишения свободы. Всего ОПГ заработала 30 млн рублей.

Сегодня виновными признали и его компаньонов. По приговору судьи Василия Бондарева Полетаева получила полтора 1 год 5 месяцев лишения свободы, Бабиков — 1 год 2 месяца, Чумаров — год лишения свободы, а Пуговкин — 1 год 4 месяца лишения свободы.