Полиция объяснила, за что задержала плывшего 70 километров по Неве петербуржца

Об этом 26 июля сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

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Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Куратор Серёдкина Виталий Касьянов ранее заявил, что задержание спортсмена как нельзя лучше подтверждает, что цель достигнута, и пловец все же добрался из Ладожского озера до Финского залива. Факт задержания Серёдкина и его группу поддержки Касьянов назвал справедливым.