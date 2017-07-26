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12:30 (мск), источник: Фонтанка

Полиция объяснила, за что задержала плывшего 70 километров по Неве петербуржца

Заплыв спортсмена-любителя Алексея Серёдкина в сопровождении байдарочников по Неве закончился в полиции из-за отсутствия необходимых согласований, которые требовались для нахождения в акватории морского порта.

Об этом 26 июля сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

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Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Куратор Серёдкина Виталий Касьянов ранее заявил, что задержание спортсмена как нельзя лучше подтверждает, что цель достигнута, и пловец все же добрался из Ладожского озера до Финского залива. Факт задержания Серёдкина и его группу поддержки Касьянов назвал справедливым.

Спортсмен-любитель стартовал в 03:45 ночи 25 июля у крепости Орешек. Серёдкин четырандцать часов пробыл в 15-градусной воде и преодолел семьдесят километров, как и было задумано. С байдарок пловцу каждые полчаса передавали еду.

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