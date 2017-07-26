Полиция объяснила, за что задержала плывшего 70 километров по Неве петербуржца
Заплыв
Заплыв
Об этом 26 июля сообщили в управлении на транспорте МВД России по
Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Куратор Серёдкина Виталий Касьянов ранее заявил, что задержание спортсмена как нельзя лучше подтверждает, что цель достигнута, и пловец все же добрался из Ладожского озера до Финского залива. Факт задержания Серёдкина и его группу поддержки Касьянов назвал справедливым.