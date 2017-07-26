Пьяная женщина устроила танцы на крышах автомобилей в Минске

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, ночью 26 июля в оперативно-дежурную службу Московского РУВД Минска поступило сообщение от жильцов дома № 83 по ул. Рафиева о том, что пьяная женщина танцует на крышах машин, припаркованных во дворе.

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Прибывший наряд милиции задержал женщину и доставил в ОДС ГОМ-2 Московского РУВД. Утром женщина призналась, что события вчерашнего вечера помнит плохо из-за сильного алкогольного опьянения.

Повреждения получили две машины: Nissan Primera и Renault Safrane. На крышах и капотах автомобилей остались вмятины и царапины.

Установлено, что женщина 1979 года рождения нигде не работает, ранее привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хищение и нарушение правил дорожного движения.