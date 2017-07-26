Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
Как использовать для хранения место вокруг окна
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Землетрясение в Эгейском море
12:46 (мск), источник: Ежедневник.by

Пьяная женщина устроила танцы на крышах автомобилей в Минске

Минская милиция задержала женщину, которая будучи пьяной устроила танцы на крышах чужих автомобилей.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, ночью 26 июля в оперативно-дежурную службу Московского РУВД Минска поступило сообщение от жильцов дома № 83 по ул. Рафиева о том, что пьяная женщина танцует на крышах машин, припаркованных во дворе.

Читайте также
Банду похитителей телят задержали в Минской области

Прибывший наряд милиции задержал женщину и доставил в ОДС ГОМ-2 Московского РУВД. Утром женщина призналась, что события вчерашнего вечера помнит плохо из-за сильного алкогольного опьянения.

Повреждения получили две машины: Nissan Primera и Renault Safrane. На крышах и капотах автомобилей остались вмятины и царапины.

Установлено, что женщина 1979 года рождения нигде не работает, ранее привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хищение и нарушение правил дорожного движения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Агропромышленный комплекс: бройлерный король и кормовые дела
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
В НАСА разрабатывают сверхзвуковой сверхтихий самолет
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь