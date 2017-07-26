Пьяная женщина устроила танцы на крышах автомобилей в Минске
Минская милиция задержала женщину, которая будучи пьяной устроила танцы на крышах чужих автомобилей.
Минская милиция задержала женщину, которая будучи пьяной устроила танцы на крышах чужих автомобилей.
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Прибывший наряд милиции задержал женщину и доставил в ОДС ГОМ-2 Московского РУВД. Утром женщина призналась, что события вчерашнего вечера помнит плохо
Повреждения получили две машины: Nissan Primera и Renault Safrane. На крышах и капотах автомобилей остались вмятины и царапины.
Установлено, что женщина 1979 года рождения нигде не работает, ранее привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хищение и нарушение правил дорожного движения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.