Обвиняемого в убийстве 9 человек под Тверью признали вменяемым
Обвиняемый в убийстве девятерых человек в начале июня житель Москвы Сергей Егоров признан вменяемым по результатам
Обвиняемый в убийстве девятерых человек в начале июня житель Москвы Сергей Егоров признан вменяемым по результатам
Расследование по делу Егорова завершено. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — говорится в сообщении.
По версии следствия, Егоров в начале июня застрелил девятерых человек из гладкоствольного карабина «Сайга» в поселке Редкино на
Полицейские арестовали Егорова. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по ч. «а» п. 2. ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц). Росгвардия в связи с произошедшим решила ужесточить проверки владельцев оружия, которые летом выезжают за город. В ведомстве подчеркнули, что зачастую владельцы хранят оружие с нарушениями и могут использовать его в противозаконных целях.