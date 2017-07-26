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13:27 (мск), источник: РБК

Обвиняемого в убийстве 9 человек под Тверью признали вменяемым

Обвиняемый в убийстве девятерых человек в начале июня житель Москвы Сергей Егоров признан вменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Источник: РИА "Новости"

Расследование по делу Егорова завершено. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, Егоров в начале июня застрелил девятерых человек из гладкоствольного карабина «Сайга» в поселке Редкино на юго-востоке Тверской области. Убийство произошло после бытового конфликта во время застолья. Мужчина, будучи пьяным, вступил в ссору, а затем вынес из дома ружье и расстрелял из него «своих обидчиков и свидетелей».

Полицейские арестовали Егорова. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по ч. «а» п. 2. ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц). Росгвардия в связи с произошедшим решила ужесточить проверки владельцев оружия, которые летом выезжают за город. В ведомстве подчеркнули, что зачастую владельцы хранят оружие с нарушениями и могут использовать его в противозаконных целях.

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