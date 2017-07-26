Адвокаты экс-мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова подадут кассацию в Верховный суд
Защитники подсудимого не согласны с решением Иркутского областного суда.
Защитники подсудимого не согласны с решением Иркутского областного суда.
Адвокаты осужденного за взятки
«После приговора суда первой инстанции мы ознакомились с материалами дела и обнаружили, что три документа появились в деле незаконно. Они были указаны в деле, однако на самих заседаниях не рассматривались и не приобщались к делу. На основании выявленного мы сделали экспертизу аудиозаписи, которая стала доказательством фальсификации. Однако суд второй инстанции аудиозапись исследовать отказался, что является прямым нарушением постановления Конституционного суда РФ. Было бы понятно, если бы они приняли наше доказательство и сказали, что мы не правы. Здесь же мы видим игнорирование. Также они не проверили достоверность протокола», — сказала Оксана Черкашина.
Также суд второй инстанции не принял к сведению алиби, которое доказывает, что встречи в указанный период не было, тем самым, передача взятки невозможна. Установлено, что Владимир Ташкинов с якобы взяткодателем находился не только в дружеских отношениях, но и в деловых.
«Не понятно, почему органы следствия провели обыск только в сентябре, а не в апреле, когда задержали Владимира Ташкинова. Ведь обычно такой обыск проводится безотлагательно. То есть даже следователям было известно, что денег никаких нет. Не ясно, почему человек в таком возрасте, с инвалидностью, с несовершеннолетним сыном, который болен и ему необходимо лечение, должен находиться под стражей, только потому, что судебная система просто прикрывает свои грехи», — отметила защитник подсудимого.
Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке.
Напомним, что Иркутский областной суд частично удовлетворил апелляцию бывшего мэра
Бывший мэр
Адвокат Оксана Черкашина сравнила уголовное дело в отношении бывшего мэра
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что бывший мэр
В апреле 2017 года