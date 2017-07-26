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16:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Адвокаты экс-мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова подадут кассацию в Верховный суд

Защитники подсудимого не согласны с решением Иркутского областного суда.

Источник: IrkutskMedia.ru

Адвокаты осужденного за взятки экс-мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова Сергей Сысоев и Оксана Черкашина намерены подать в Верховный суд кассационную жалобу на решение Иркутского областного суда об изменении дополнительного вердикта. Из документа следует, что подсудимый не может занимать выборные должности в течение 3 лет вместо в предъявленных ранее 7. Защитники подсудимого не согласны с решением суда второй инстанции и считают уголовное дело абсурдным. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«После приговора суда первой инстанции мы ознакомились с материалами дела и обнаружили, что три документа появились в деле незаконно. Они были указаны в деле, однако на самих заседаниях не рассматривались и не приобщались к делу. На основании выявленного мы сделали экспертизу аудиозаписи, которая стала доказательством фальсификации. Однако суд второй инстанции аудиозапись исследовать отказался, что является прямым нарушением постановления Конституционного суда РФ. Было бы понятно, если бы они приняли наше доказательство и сказали, что мы не правы. Здесь же мы видим игнорирование. Также они не проверили достоверность протокола», — сказала Оксана Черкашина.

Также суд второй инстанции не принял к сведению алиби, которое доказывает, что встречи в указанный период не было, тем самым, передача взятки невозможна. Установлено, что Владимир Ташкинов с якобы взяткодателем находился не только в дружеских отношениях, но и в деловых.

Владимир Ташкинов, осужденный за взятки, при рассмотрении апелляции на приговор суда первой инстанции попросил Иркутский областной суд направить уголовное дело в отношении него на доследование.

«Не понятно, почему органы следствия провели обыск только в сентябре, а не в апреле, когда задержали Владимира Ташкинова. Ведь обычно такой обыск проводится безотлагательно. То есть даже следователям было известно, что денег никаких нет. Не ясно, почему человек в таком возрасте, с инвалидностью, с несовершеннолетним сыном, который болен и ему необходимо лечение, должен находиться под стражей, только потому, что судебная система просто прикрывает свои грехи», — отметила защитник подсудимого.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке.

Напомним, что Иркутский областной суд частично удовлетворил апелляцию бывшего мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова, осужденного за взятки на 11 лет, на заседании сегодня, 26 июля. В частности, экс-чиновник не сможет занимать выборные должности в течение 3 лет вместо в предъявленных ранее 7.

Бывший мэр Усть-Илимска Владимир Ташкинов, осужденный за взятки, при рассмотрении апелляции на приговор суда первой инстанции попросил Иркутский областной суд направить уголовное дело в отношении него на доследование, так как ни одного прямого доказательства его виновности не представлено. Об этом он заявил во время последнего слова 24 июля.

Адвокат Оксана Черкашина сравнила уголовное дело в отношении бывшего мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова со стихотворением Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» на очередном заседании в Иркутском областном суде, 21 июля. Защитник завила о том, что обстоятельства, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют об абсурдности предъявленного обвинения и отсутствии неоспоримых доказательств его вины. Приговор, вынесенный судом первой инстанции, в отношении экс-мэра Усть-Илимска Владимира Ташкинова является незаконным, несправедливым и достаточно суровым.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что бывший мэр Усть-Илимска Владимир Ташкинов, осужденный за взятки на 11 лет колонии, попросил Иркутский областной суд оправдать его. Рассмотрение апелляционной жалобы началось 26 июня.

В апреле 2017 года Усть-Илимский городской суд приговорил бывшего мэра города Владимира Ташкинова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в размере более 11 млн рублей.

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