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12:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Татарске женщина украла материнский капитал на 3 миллиона рублей

Женщина приговорена к 4 годам колонии с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенка 14-летнего возраста, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

В Татарске женщина украла материнский капитал на 3 миллиона рублей, ее осудили за мошенничество в особо крупном размере, заявили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Женщина помогала гражданам в получении кредитов на покупку или строительство жилья с последующей оплатой материнским капиталом. При этом осужденная не работала в кредитных организациях. Письменные договоры потерпевшие не заключали.

Мошенница убедила шестерых потерпевших перевести материнский капитал на ее счет, а еще троих — оформить доверенности, по которым она снимала деньги со счетов банке. Всего обманутыми оказались 9 женщин.

Приговор в законную силу не вступил.

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