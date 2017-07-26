В Нытве чиновники стали фигурантами уголовного дела

Прокуратура проверила действия главы администраций Нытвы и его заместителя. На чиновников пожаловались предприниматели, которым не давали выкупить помещения.

«Заместитель главы администрации Нытвенского муниципального района более двух лет отказывал предпринимателям в реализации преимущественного права выкупа арендуемых помещений, в связи с чем они были вынуждены платить арендную плату за данные нежилые помещения», — сообщили в краевой прокуратуре.