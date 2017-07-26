В Нытве чиновники стали фигурантами уголовного дела
Уголовные дела возбуждены по фактам воспрепятствования предпринимательской деятельности.
Уголовные дела возбуждены по фактам воспрепятствования предпринимательской деятельности.
Прокуратура проверила действия главы администраций Нытвы и его заместителя. На чиновников пожаловались предприниматели, которым не давали выкупить помещения.
«Заместитель главы администрации Нытвенского муниципального района более двух лет отказывал предпринимателям в реализации преимущественного права выкупа арендуемых помещений, в связи с чем они были вынуждены платить арендную плату за данные нежилые помещения», — сообщили в краевой прокуратуре.
Аналогичные нарушения выявились и при проверке действий заместителя главы администрации Нытвенского городского поселения.
Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. В результате возбудили два уголовных дела.