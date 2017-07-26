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12:48 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани ассистента кафедры КНИТУ подозревают хищении 1,2 млн рублей

В отношении Игоря Дубовика возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ассистента кафедры инноватики химической технологии ФГБОУ ВПО «КНИТУ» Игоря Дубовика, сообщает пресс-служба суда.

В ходе предварительного расследования мужчине предъявили обвинение в мошенничестве (ч.4, ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Игорь Дубовик и неустановленные лица похитили более 1,2 млн рублей, заключи фиктивные договоры между КНИТУ и ООО «Юмитрейд».

Отметим, что он также является директором Центра по разработке эластомеров КНИТУ.

Напомним, ранее экс-проректора КНИТУ-КХТИ Ильдара Абдуллина признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

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