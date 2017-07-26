В Казани ассистента кафедры КНИТУ подозревают хищении 1,2 млн рублей
В отношении Игоря Дубовика возбудили уголовное дело о мошенничестве.
В отношении Игоря Дубовика возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ассистента кафедры инноватики химической технологии ФГБОУ ВПО «КНИТУ» Игоря Дубовика, сообщает
В ходе предварительного расследования мужчине предъявили обвинение в мошенничестве (ч.4, ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Игорь Дубовик и неустановленные лица похитили более 1,2 млн рублей, заключи фиктивные договоры между КНИТУ и ООО «Юмитрейд».
Отметим, что он также является директором Центра по разработке эластомеров КНИТУ.
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